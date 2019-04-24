«Гудит по-спортивному»: Новый седан Mercedes-AMG с короткой базой проходит завершающие тесты

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Когда на новой модели тестируется силовая установка, то автомобиль не покрывается камуфляжной пленкой. В сети появились фотографии новой машины в кузове седан от Mercedes-Benz.

Эксперты считают, что на тесты был выведен четырехдверный седан Mercedes-Benz E-Class с короткой базой, внешний облик которого довольно нелепый. Однако, если кузовные панели прикреплены к кузову купе Mercedes-Benz SL-Class от AMG, то габариты новинки становятся более осмысленными. По словам фотошпионов, новый автомобиль от Mercedes-Benz «гудит по-спортивному», а сама машина обладает огромными тормозными механизмами, что говорит о том, что это обычный автомобиль, а не мул электрокара.

Несмотря на то, что разработчики Mercedes-Benz стараются скрыть изменения, но все уже догадались, что новинка станет «заряженным» авто. По словам главы спортивного подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса в 2021 году на свет появится новый Mercedes-Benz SL-Class. Эксперты предполагают, что именно этот автомобиль засветился на тестах. Помимо того, через год представят и AMG-версию для Mercedes-Benz S-Class.