В сеть утекли подробности о новом Toyota Land Cruiser 300

Сегодня, 14:00

Премьера нового поколения легендарного рамного внедорожника пройдёт в рамках автосалона в Токио, который стартует 24 октября. Однако уже сейчас в японских СМИ появились свежие данные о новинке.

Известно, что Toyota Land Cruiser 300 сохранит рамную конструкцию, но станет легче и безопаснее в сравнении с «Двухсотым». Снизить массу «Крузака» японцам удастся благодаря более широкому использованию высокопрочных сплавов.

В длину автомобиль 2020 года будет достигать более 5 000 мм, а размер колёсной базы составит 2 850 мм. Приводиться в движение новый Toyota Land Cruiser 300 будет 3,5-литровым битурбированным мотором, выдающим 450 лошадиных сил при 600 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать 10-ступенчатая коробка «автомат» Direct Shift, тип привода – только полный. Модель также может обзавестись гибридной версией, подробности о которой пока неизвестны.

Новинка сможет похвастаться расширенным списком ассистентов активной безопасности. Внедорожник впервые оснастят системой полуавтономного управления. Также в салоне разместится огромный вертикальный дисплей мультимедийного центра.

Скорее всего, Toyota Land Cruiser 300 выйдет на рынок уже в следующем году. Напомним, актуальная генерация внедорожника увидела свет ещё в 2007 году.