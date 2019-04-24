«Крышесносный Патриот»: Зачем спиливать крышу «УАЗику» рассказал блогер

Сегодня, 09:50

Каждый «уазовод» развлекается по-своему: блогер решил в шутку поэкспериментировать над подлежащим ремонту «Патриотом» и посмотреть, что будет, если спилить ему крышу – ощущения непередаваемые.

Блогер Виктор Берченко рассказал, что многострадальный «УАЗик» скоро отправится на ремонт, но перед этим ему захотелось проверить, можно ли получить «Патриота» с панорамной крышей или хотя бы ее подобием. В итоге в автосервисе по просьбе владельца внедорожнику спилили «потолок».

Поскольку в подготавливаемом к ремонту «Патриоте» не осталось водительского кресла, блогер установил в салоне обыкновенный стул и отправился в поездку. «Так даже удобнее, голова торчит, обзорность отличная», – прокомментировал он свои ощущения. Далее автор решил еще больше подурачиться, продемонстрировав «королевскую позу» и закинув ноги на верх лобового стекла.

«Удобно здороваться с друзьями, устраивать вечеринки и приглашать девчонок», – шутливо поразмышлял он еще над тем, зачем спиливать крышу «УАЗику». Также он добавил, что после такой поездки «с ветерком» даже задумался, чтобы превратить «крышесносного Патриота» в кабриолет.

Как рассказал блогер, он знаком с владельцем другого экземпляра УАЗ «Патриот», который в реальности сделал себе панорамную крышу, причем не просто спилил «верхушку», а действительно позаботился о том, чтобы привести ее в надлежащий вид.