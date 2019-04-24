«Нормальный за свои деньги»: Состояние подержанного Nissan Murano за 450 тысяч оценил эксперт

Сегодня, 09:06

Японский кроссовер со «вторички» обладает несколькими недостатками, но при этом машина славится завидной надежностью.

Многим автолюбителям может понравиться японский кроссовер Nissan Murano, предлагаемый на «вторичке», но в то же время автомобилисты опасаются проблем, с которым они могут столкнуться при дальнейшей эксплуатации авто. Автоподборщик Ярослав Ефремов внимательо осмотрел подержанный «Мурано» и оценил его состояние.

Эксперт подверг тщательному осмотру Nissan Murano, который предлагают за 450 000 рублей, и убедился, что никаких сколов и царапин на лакокрасочном покрытии машины нет. Однако он заметил, что брызговики на японском кроссовере прикручены на шурупах, но локеры не разбиты. Также блогер отметил, что по всей видимости, «Мурано» побывал в ДТП, о чем свидетельствует неровно установленный и перекрашенный бампер. Помимо всего, блогер обнаружил царапины на дверной ручке и забитый радиатор на Nissan Murano с пробегом. В целом, автоподборщик отметил, что подержанный «Мурано»-достаточно неплохой автомобиль. «Нормальный за свои деньги», - оценил «японца» эксперт.

В салоне японского кроссовера эксперт выделил неплохую кожу, которой обшили рулевое колесо и сиденья. На креслах второго ряда блогер отметил тоже неплохое состояние обивки. Также блогер заметил, что подушка безопасности переднего пассажира была перешита, а водительский эйрбег заменили. Все системы автомобиля исправно работают.

Заглянув под капот Nissan Murano со «вторички, эксперт отметил, что внутри моторного отсека все узлы «родное» и достаточно в хорошем состоянии, но углы капота все же подкрашены. Кроме того, судя по всему, гидроупоры капота подвергались замене. Двигатель в «Мурано» обладает завидной работоспособностью, а масложора пока не наблюдается.