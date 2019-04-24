«Убийца KIA Sorento Prime»: Китайцы готовят новый полноразмерный кроссовер Geely

Сегодня, 12:00

Благодаря сайту Минпрома КНР уже рассекречена внешность автомобиля, а еще, появились его технические подробности и озвучены сроки презентации паркетника.

Китайцы готовят новый полноразмерный кроссовер Geely, который наделен заводским названием VF12. Автомобиль рассматривается экспертами, как «убийца KIA Sorento Prime», так как новинка получила схожие с «корейцем» габариты, оснащение и трехрядный салон. Уточним, что длина кузова Geely VF12 составляет 4835 мм при колесной базе размером в 2815 мм. Шасси для автомобиля разрабатывалось китайскими и инженерами совместно с экспертами Volvo.

Силовую линейку кроссовера Geely VF12 представят два агрегата: 1.5 тягой 177 л.с. с 7-РКПП и 1.8 отдачей 184 л.с. с 6-АКПП. Первый мотор новинка позаимствовала у модели Volvo XC40.

Накануне фотошпионам удалось запечатлеть внутреннее пространство кроссовера Geely VF12. Салон частично был замаскирован, однако это не мешает заметить, что интерьер автомобиля будет современным. Судя по снимкам папарацци, для машины предусмотрен виртуальный кокпит, современный развлекательный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, климат-контроль на три зоны, адаптивный круиз-контроль, стеклянную крышу, люк и так далее.

Ожидается, что презентация Geely VF12 состоится во втором полугодии нынешнего года. Отправится ли новый кроссовер на внешний рынок, неизвестно.