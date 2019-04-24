Можно отдыхать всю дорогу: Tesla показала работу своего автопилота в реальных условиях

Сегодня, 11:00

На Youtube-канале компании был опубликован ролик, записанный в режиме ускоренной съемки, где электрокар Tesla перемещается по реальным дорогам в режиме автопилота от начала и до конца. В салоне при этом находится водитель, который держит руки на коленях и вообще не принимает участия в управлении автомобилем.

Видео демонстрирует, что новый автопилот Full Self-Driving не испытывает никаких проблем в дороге: сам контролирует скорость передвижения, держит полосу, останавливается на светофоре и знаке STOP, идет на перестроение, справляется с обгоном других транспортных средств и развивает скорость до 75 км/ч. Видеоролик завершается тем, что Tesla паркуется в пункте назначения, водитель выходит из электрокара и питание выключается.

По данным производителя, разработкой процессора автопилота Full Self-Driving занимались на техасском заводе Samsung Electronics. Новый автопилот с расширенным набором опций заменит нынешний от компании NVIDIA, чья производительность меньше в 21 раз.

Основатель Tesla Илон Маск также планирует на основе возможностей автопилота создать в 2020 году специальный сервис, который объединит в себе функции каршеринга и службы такси.