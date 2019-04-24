«Ошибка эволюции»: Эксперты сравнили между собой моторы для LADA XRAY и Geely Atlas

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Недавно автомобильные эксперты сравнили двигатели ВАЗ-21179 от «АвтоВАЗ» и китайский JLE-4G18TD, имеющие объемы 1,8 литра. Результатом сравнений специалисты поделились на просторах сети.

Двигатель от тольяттинской компании предназначен для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением и обладает мощностью в 122 лошадиные силы. Такой агрегат, имеющий систему распределенного впрыска и ременной привод ГРМ, занимает подкапотные пространства LADA Vesta и LADA XRAY.

Китайский мотор размещается под капотом кроссовера Geely Atlas, обладает системой непосредственного впрыска топлива, турбонаддувом и разгоняется до первой «сотни» за 10,0 секунды. Также эта установка получила цепной привод ГРМ. Поднебесный двигатель имеет немало преимуществ перед ВАЗовским агрегатом, а именно: систему фаз газораспределения DVVT, масляной насос переменной производительности и поршни с антифрикционным покрытием юбок, которые облегчили на 10%. «Ошибка эволюции», - так назвал российский двигатель эксперт.