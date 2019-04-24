Силикон и зубочистка: Как избавиться от скрипов в салоне Hyundai Creta рассказал владелец

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Автомобилист поведал о крайне простом, доступном и эффективном способе уберечь нервы от неприятных звуков кроссовера.

Как избавиться от скрипов в салоне Hyundai Creta рассказал на своем YouTube канале Кирилл Кукшин, владелец кроссовера. Автор отметил, что «кретаводы» нередко сетуют на треск пластика, появляющийся при сжимании дверных ручек рукой. По словам рассказчика, для решения данной проблемы нужны лишь силикон и зубочистка.

Автор рассказывает, что силиконом нужно смазать зубочистку, после чего ею необходимо промазать стыки пластиковых частей дверных ручек. После этого, поначалу, при сжимании ручки будут скрипеть, но потому, что силикон в стыках еще неравномерно распределился. Однако если несколько раз сжать ручки, они промазываются так, что скрипы исчезают или же становятся практически незаметными. Судя по всему, такой лайфхак подойдет в тех случаях, когда в машине есть пластиковые элементы, которые при механическом воздействии на них, трутся друг о друга, и издают раздражающий скрип.

К слову, Hyundai Creta остается бестселлером на рынке кроссоверов в России. Стоимость автомобиля составляет от 947 000 рублей. Также отметим, что недавно была представлена следующая версия «Креты», однако россиянам она не понравилась, и они не расстроены тем фактом, что она в ближайшие пару лет не появится в РФ.