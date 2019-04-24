«Две недели морочили голову»: На слишком медленную работу дилеров пожаловался владелец LADA Vesta с «дрожащим» ЭУР

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По словам водителя, при включенном моторе руль начинает дрожать настолько, что за него даже взяться трудно.

Дефектный электроусилитель руля своей LADA Vesta автомобилист показал в сообществе «ВКонтакте», посвященном российскому бестселлеру. На видео отчётливо видно, что как только водитель включает двигатель – руль буквально сразу же начинает «ходить ходуном». Как рассказал водитель, свою машину он две недели назад отвёз к официальным дилерам, которые по непонятным причинам слишком медленно рассматривали его заявку.

При этом «официалы» успокаивали водителя тем, что попросту ждут ответа компании «АвтоВАЗ», потому никаких работ проводить не могут. Как объяснил автовладелец, «специалисты» и не думали шевелиться до тех пор, пока он не позвонил на официальную горячую линию завода, где нажаловался на крайне медленную работу и нежелание дилеров ремонтировать «дрожащий» ЭУР его LADA Vesta.

Комментаторы в сети вспомнили предыдущие случаи отказа в гарантии по ремонту «Весты», потому предположили, что официальные дилеры вполне могли бы и вовсе назвать данный недостаток – конструктивной особенностью LADA Vesta, но недовольный «вестовод» успокоил водителей, уточнив, что бракованный агрегат всё-таки заменили: «Две недели морочили голову, но что смешно – новый усилитель также не работает!».