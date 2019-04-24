«Теперь сами у себя угонять начнут!»: Вступление поправок к правилам об уплате транспортного налога обсудили в сети

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По мнению комментаторов, данные поправки должны пойти только на пользу, однако есть шанс, что это спровоцирует попытки мошенничества.

С 23 апреля в России вступили в силу изменения в статье 358 Налогового кодекса РФ. Отныне владелец каждого угнанного автомобиля будет освобождаться от уплаты транспортного налога не только в течение розыскных работ, как это было раньше, но и до момента возвращения себе утраченной машины.

Напомним, ранее автомобилисты обязаны были либо снимать свою машину с учёта, либо же оплачивать транспортный налог по окончанию срока проведения розыскных работ, из-за чего неоднократно встречались случаи, в которых водители продолжали платить деньги за свою машину в течение нескольких лет.

Комментаторы в одном из автомобильных сообществ соцсети «ВКонтакте» обсудили новые поправки и высказали мнение о том, что теперь владельцы транспортных средств наконец-то смогут «вздохнуть спокойно». Впрочем, нашлось достаточно непопулярное мнение, которое автолюбители не поддержали. Один из водителей заявил, что поправки – серьезный плацдарм для мошенников: «Теперь сами у себя «угонять» начнут, и дальше продолжат спокойно ездить!».