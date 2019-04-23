Новый Renault Triber : Ежегодные продажи минивэна по цене LADA Granta составят 60 000 экземпляров – топ-менеджер

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В июне текущего года на индийский рынок выйдет бюджетный вседорожный минивэн Renault Triber, а ежегодный объем продаж в Индии составит 60 000 экземпляров. Такой информацией поделился глава индийского офиса французской компании Венкатран Мамиллапалле.

В основу нового «Трайбер» легла архитектура Datsun Cross, а размеры новинки составили 3995X1670X1560 мм при размере колесной базы в 2 450 миллиметров. Под капот Renault Triber получил два двигателя – 1,2-литровый 78-сильный и 1-литровый 68-сильный. Они приводятся в действие МКПП и вариатором CVT с передним приводом.

Базовая версия французского минивэна оснащается ABS, ESP, фирменной аудиподготовкой с двумя колонками и 15-дюймовыми штампованными колесными дисками. Стоимость «Трайбера» на рынке составит 530 000 рупий или 480 000 рублей, что соответствует ценнику российского универсала LADA Granta.