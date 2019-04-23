«Стиль езды – пенсионер»: О проблемах с динамикой подержанного Renault Duster рассказали в сети

Сегодня, 19:00

По словам владельцев французского внедорожника, едет он куда хуже, чем хотелось бы.

В сообществе соцсети «ВКонтакте», посвященном Renault Duster, автолюбители решили обсудить основные проблемы, с которыми может столкнуться водитель, покупая себе подержанного «француза». В первую очередь на себя обращает внимание слабый двигатель автомобиля, из-за которого динамика «Дастера» на трассе оставляет желать лучшего несмотря на то, что в целом 1,6-литровый 114-сильным мотор автомобилисты считают довольно надежным.

«Стиль езды – пенсионер. Можно не верить, но это же факт!», – заявил один из раздосадованных владельцев Renault Duster, уточняя при этом, что передний привод достойной динамике автомобиля также не способствует. Водители убеждены, что в целом «Дастер» – неплохой кроссовер, однако он никак не сможет порадовать любителей быстрой езды или серьезного бездорожья.

«Для спокойной езды по городу – подойдёт, но ничего большего от него ждать не приходится, при этом расход за 10 литров на сотню», – рассказывает один из автомобилистов, добавляя, что и транспортный налог из-за нескольких «лишних» лошадей в 114-сильном двигателе составляет не 1 000 рублей, а все 3 500, хотя этих самых 114 л.с. во время скоростной езды не чувствуется вовсе.