«Может озолотить владельцев»: К 2020 году Tesla запустить обширную сеть роботизированных такси

Сегодня, 17:00

Илон Маск, возглавляющий американскую компанию, выпускающую электромобили, объявил о запуске сервиса беспилотных такси на дорогах США. Такая служба роботизированных машин заработает в Америке с 2020 года.

Топ-менеджер американского автопроизводителя сообщает, что компания намерена создать большую сеть автономных такси, способных передвигаться без вмешательства человека. Любой обладатель автомобиля Tesla всегда сможет подключиться к системе и начать получать свою долю от прибыли. По прогнозам специалистов компании, количество автомобилей на дорогах США достигнет уровня миллиона.

Помимо того, Илон Маск отметил, что такси с автономным управлением появятся не везде, так как Tesla не смогла получить на это разрешение контролирующих органов. Помимо того, глава компании сообщил, что скоро будет выпущен автомобиль без руля и педалей. Эксперты считают, что появление такой службы такси «может озолотить владельцев» машин от Tesla.