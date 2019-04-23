«Что же будет с RAV4?!»: В сети с тревогой обсудили информацию о том, что Toyota готовит новый компактный кроссовер

Сегодня, 15:04

Судя по заявлениям представителей компании, автомобиль должен будет занять место между Toyota RAV4 и C-HR.

Об этом рассказал руководитель Toyota North American Group Джей Холлис в своём интервью одному из американских автомобильных изданий. Топ-менеджер бренда уточнил, что не исключает возможности того, что в одном сегменте будут находиться сразу два компактных кроссовера от Toyota, при этом, считает эксперт, уровень продаж может только повыситься.

«Мы стремимся присутствовать в разных сегментах, но как насчет нескольких продуктов в одном сегменте?», – резонно заявил специалист, уточняя, что одна из моделей может быть предназначена для города, а вторая – для бездорожья. Большей конкретики Джей Холлис не дал, заявив только, что разработка нового компактного кроссовера идёт полным ходом.

Комментаторы в одном из тематических сообществ Toyota RAV4 «ВКонтакте» с тревогой восприняли появившуюся информацию и предположили, что японский бренд начал постепенно готовить сменщика «Равчику». Автолюбители считают, что причиной тому – большое количество негативных отзывов о рестайлинговой модели кроссовера: «Что же теперь будет с RAV4, неужели в утиль?!».