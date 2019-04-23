«Захочешь продать через 3 года!»: Пригодность KIA Rio для долгосрочной эксплуатации обсудили в сети

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По мнению комментаторов, корейский автомобиль надоедает владельцу уже спустя первые пару лет езды.

В сообществе KIA соцсети «ВКонтакте» один из комментаторов попросил совета – он захотел приобрести себе подержанную 5-летнюю KIA Rio с пробегом не более 100 000 км, после чего водитель рассчитывал проездить на ней ещё 10 лет: «Проедет ли Рио 15 лет и 400 000 километров?».

Однако даже опытные автомобилисты крайне сомневаются в пригодности KIA Rio для настолько долгосрочной эксплуатации, поскольку не уверены, что ресурсоёмкости машины хватит для такого внушительного пробега. Владельцы «корейца» убеждены, что на «Рио» и «Солярисах» с заявленными пробегами под 500-600 тыс. километров – показатели существенно скручены.

«300 000 километров это ещё реально, но вот когда показывают Hyundai Solaris или KIA Rio с 600+ тысяч пробега – это уже что-то из области фантастики», – утверждают скептически настроенные комментаторы. Также нашлись и те водители, которые объяснили задавшему вопрос автомобилисту, что 10 лет за рулём корейского автомобиля он попросту не сможет перенести.

«Захочешь продать его, через 3 года появятся такие мысли. Это не та машина, всегда будет что-то получше», – резюмировали автомобилисты, посоветовав водителю не настраиваться на долгосрочное владение KIA Rio.