Влажные салфетки и дезодоранты – опасны: В России объявлен отзыв более 52 тысяч автомобилей Subaru

Сегодня, 13:00

Машины японской марки отправятся на сервис для выявления и замены изношенных деталей, а также элементов, уязвимых к газообразному силикону, содержащемуся в потребительских товарах.

Росстандарт сообщает, что сервисная кампания марки Subaru в России затронет 52 043 автомобиля. Модели Impreza, XV, Forester и BRZ, купленные россиянами в 2012-2014 годах, в количестве 12 723 экземпляров, имеют потенциальную проблему усталостного разрушения клапанной пружины в моторах FB20 и FA20. В рамках отзыва эта пружина будет заменена.

Еще 39 320 единиц Subaru Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, реализованных в РФ в 2009-2016 годах, отправятся на сервис из-за использования их пассажирами и водителями потребительских товаров. Оказалось, влажные салфетки, дезодоранты и спреи для волос – потенциально опасны. В них содержится газообразный силикон, который попадает в корпус выключателя стоп-сигналов автомобиля, что может привести к нарушению проводимости, из-за которого стоп-сигналы могут не срабатывать во время движения. Поэтому в рамках отзыва машины получат модифицированный выключатель.

Примечательно, что проблема с выключателем стоп-сигнала в Subaru имеется не только в машинах, проданных в России. Эти автомобили входят в список из 2,3 млн транспортных средств японской марки по всему миру, требующих замены выключателя в рамках отзыва. Данная сервисная кампания стала рекордной для Subaru.