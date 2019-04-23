Максимальная надёжность и ремонтопригодность: Составлен ТОП-5 долговечных моторов для кроссоверов с пробегом

Сегодня, 12:00

В списке оказались представлены исключительно 2,0-литровые японские моторы, ресурсоёмкость которых поражает.

На первом месте располагается 2,0-литровый двигатель R20, который ставится на Honda CR-V. Силовой агрегат демонстрирует максимальный запас ресурса, поскольку без «капиталки» способен отходить 500 000 километров. Далее идёт мотор 4В11 от Mitsubishi Outlander с достойными 450 000 км пробега – неудивительно, что этот кроссовер так популярен на вторичном рынке.

Посередине списка расположился 1-AZ от Toyota RAV4, который также не лишён впечатляющего запаса надежности и долговечности – 400 000 км без особых проблем, помимо «масложора», появляющегося по достижению первых 150 000 км. О моторе J20A от легендарного Suzuki Grand Vitara можно сказать тоже самое, с одной лишь поправкой: до капитального ремонта он проезжает 350 000 км.

Наконец, замыкает ТОП-5 надежных моторов для подержанных кроссоверов 2,0-литровый агрегат MR20 от Nissan X-Trail и Qashqai. Его ресурсоемкость составляет 300-350 тысяч километров, а «масложор» и закоксованность колец появляются не ранее 150 тыс. км.