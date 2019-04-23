«Мотор капризный и требует внимания»: К чему быть готовым, покупая подержанный Volkswagen Passat, рассказали в сети

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По словам автолюбителей, новым владельцам «немца» с пробегом крайне важно обратить внимание на его основные проблемные моменты.

О них и рассказали в сообществе Volkswagen Passat в соцсети «ВКонтакте» комментаторы. Один из автомобилистов попросил совета о том, к чему быть готовым, покупая подержанный «Пассат» с 1,8-литровым мотором и коробкой-DSG, на что ему в ответ выкатили целый список того, с чем придётся столкнуться новоявленному хозяину немецкой машины.

Комментаторы убеждены, что на все Volkswagen Passat, выпущенные до марта 2012 года, внимания можно и не обращать вовсе, поскольку турбомотор на этих моделях крайне «прожорлив», масло придётся менять очень часто, да и на бензин – сплошное «разорение». Весной 2012 года данную проблему устранили, но не избавились от некоторых других.

Например, говорят автолюбители со стажем, сразу после покупки можно готовить 30 000 рублей на замену сцепления, поскольку выходит из строя оно слишком уж быстро. При этом моторы Volkswagen Passat, вне зависимости от выбранной коробки передач, продолжают оставаться крайне привередливыми, и на низкокачественном топливе расход будет очень большим: «Цепь ГРМ очень слабая, ну а мотор как обычно – капризный и требует внимания».