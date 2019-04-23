Огромный набор опций: Роскошную версию кроссовера Haval F5 покажут в Китае

Сегодня, 10:00

От своей стандартной версии «заряженный» кроссовер будет отличаться богатым оснащением и некоторыми изменениями в экстерьере.

В первую очередь, обновленный Haval F5 получит светодиодные задние и передние фары, новые стильные диски, бесключевой доступ в салон, «люксовые» покрышки 235/R19, а также большой панорамный люк на крыше кроссовера. Помимо этого, роскошная версия F5, которую уже можно предзаказать в Китае, сможет похвастать огромным набором опций, доступных для салона автомобиля.

Haval F5 оборудуют передними сиденьями на электроприводах, отделкой из качественной бордовой кожи, кнопкой автозапуска мотора, премиальной мультимедийной системой, которой можно будет управлять со смартфона, а также камерами кругового обзора. Из списка дополнительных опций можно отметить и круиз-контроль с системой автоматического торможения на тяжелых участках дороги и перед препятствиями.

В подкапотном пространстве обошлось без изменений: 1,5-литровый турбомотор на 169 «лошадей» и 7-ступенчатый «робот». Стоимость роскошного Haval F5 пока не объявлена официально. Стоит добавить, что стандартная версия популярного молодежного кроссовера обходится покупателям в 123 000 юаней (1 170 000 рублей) за максимальную комплектацию.