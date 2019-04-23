«Либо я дурак, либо УАЗ – совсем обнаглели»: На качество комплектующих нового «Патриота» пожаловался владелец

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По словам разочарованного автолюбителя, штатный домкрат, идущий в комплекте с машиной, невозможно использовать по назначению.

В сообществе «уазоводов» соцсети «ВКонтакте» один из владельцев новоприобретённого УАЗ «Патриота» решил пожаловаться на явно не лучший выбор заводских комплектующих для его нового внедорожника. «Либо я дурак, либо УАЗ – совсем обнаглели», – возмутился водитель, заявив, что понятия не имеет, как можно поднять машину, используя штатный домкрат, предлагаемый заводом при покупке «Патрика».

На фотографии, приложенной к посту, отчётливо видно, что высоты домкрата даже до порогов не хватает, а если залезть под мост – то становится непонятно, как крутить ручку. При этом владелец УАЗ «Патриот» не может обнаружить саму ручку от домкрата, что его также очень смущает. Нашлись комментаторы в сети, решившие встать на сторону УАЗ, и заявившие, что к качеству комплектующих они уже привыкли: «Эти домкраты просто выбрасывают и покупают новые».

Один из «уазоводов» сперва не поверил, что этот домкрат принадлежит новому УАЗ «Патриот», поскольку на его памяти раньше в комплекте шли пластиковые изделия вместо металлических, которые ломались при первом использовании, но его быстро переубедили: «Уазовский это! На новые такие кладут, ужас», «У меня есть нормальный домкрат, но сам факт просто, удивляюсь нашим производителям».