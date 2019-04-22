Назван ТОП-5 оцинкованных авто ценой до 350 тысяч рублей

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На вторичном авторынке России хватает бюджетных предложений, однако машин, не «боящихся» коррозии, не так уж и много, а потому именно их решили перечислить эксперты.

Первое место в ТОП-5 досталось Renault Logan. По словам специалистов, лучше всего покупать экземпляры модели, собранные после 2008 года. Именно тогда французы начали применять в выпуске «Логана» двухстороннюю гальваническую оцинковку.

Второе место в рейтинге занял Chevrolet Lacetti. Машина выпускается с 2004 года, и даже самые старые ее экземпляры могут до сих пор иметь хороший кузов благодаря полной оцинковке слоем от 9 до 15 микрон.

Тройку лидеров замыкает Audi A6 в кузове C5. Выпускалась машина с 1997 по 2004 годы. Она подвергалась горячей оцинковке с полным погружением.

Четвертое место в ТОП-5 занимает Ford Focus. Эксперты предупреждают, что эта модель хорошо защищена от коррозии, а потому, если на вторичном рынке встретить ржавый «Фокус», можно полагать, что он побывал в ДТП или имеет не оригинальные детали.

Замыкает пятерку Mitsubishi Lancer. Простой и надежный автомобиль наделен полной гальванической оцинковкой кузова слоем до 15 микрон.