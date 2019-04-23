«Нива рвёт Уазик!»: Обзорщик сравнил LADA 4x4 с УАЗ «Хантер» на тяжёлом бездорожье

Сегодня, 04:00

Автомобилист решил поставить точку в затянувшемся споре о том, кто из российских внедорожников проходимее.

Участие в заезде по экстремальному бездорожью приняли несколько автомобилей, среди которых были LADA 4x4, УАЗ «Хантер», и даже подготовленная Chevrolet Niva. Обзорщик с YouTube-канала Das Auto подготовил для машин серию нелегких испытаний, в ходе которых им пришлось закопаться глубоко в грязь и даже проехать по водоёму.

Для полноприводного «Хантера» заезд начался не очень удачно – он застрял при проезде глубокой лужи, да так прочно, что «Шниве» пришлось тащить внедорожник из этого болота. Неудачное место решено было объехать, поскольку автор видео утверждал, что раз «Уазику» здесь так уж точно нечего ловить, то что тогда можно говорить о перспективах «Нивы».

Следующей преградой для российских внедорожников стала грязевая колея, и тут водители дали своим машинам «разгуляться» на полную – LADA 4x4 справилась быстрее остальных с чередой ухабов и выбоин, продемонстрировав впечатляющую резвость, как для такого тяжелого бездорожья, что стало для наблюдателей настоящим сюрпризом: «Нива рвёт Уазик, поглядите-ка!».

Однако УАЗ «Хантер» не думал оставаться в стороне, и его водитель смело направил внедорожник в самую глубокую лужу, которую до этого свободно проехала LADA 4x4 – итогом стало очередное застревание «Хантера» в воде почти по самые окна, потому «Ниве» пришлось вытаскивать тросом застрявшего «коллегу».