Когда не хватило на «люкс»: Автомобилист превратил свой Honda Element в Range Rover

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Владелец японского кроссовера показал оригинальный способ преобразить машину, который не требует больших затрат.

Американский автомобилист превратил свой Honda Element в Range Rover, для чего использовал надпись с названием британской машины в ее фирменном стиле. Так бывает с водителями, когда не хватило на «люкс», или же владелец японского кроссовера сделал такой «тюнинг» исключительно ради шутки.

Уточним, что накануне в интернете появилось фото «Хонды», запечатленной сзади. Именно на корме авто и была замечена узнаваемая надпись Range Rover, и она повеселила пользователей сети. К слову, Honda Element представляет собой достаточно комфортную машину повышенной проходимости.

Она создавалась для любителей активного отдыха, и именно среди них и сыскала максимальную популярность. Выполненный в формате компактного кроссовера автомобиль имеет достаточно вместительный салон и необычен открывающимися нараспашку дверями. Также машина хороша клиренсом в 198 мм, благодаря которому она способна проехать там, где обычная легковушка застрянет.

Honda Element построен на платформе кроссовера CR-V, однако шасси было существенно переделано под Element. Движущей силой компакт-кросса послужил агрегат 2.4 K24A4 i-VTEC, производительность которого составляет 166 л.с./218 Нм.