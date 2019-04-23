«Русский Subaru WRX!»: Восторгами от тест-драйва LADA Vesta Sport поделился блогер

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Он установил на российский спорткар» нестандартные колёса, после чего – вывел его на трассу.

Популярный обзорщик с YouTube-канала Z Drive решил устроить тест-драйв для новенькой LADA Vesta Sport. Машину он снабдил покрышками Viatti Strada Asimmetrico 215/50/R17, поскольку водителю захотелось прочувствовать на себе как можно больше зацепа. Испытать автомобиль блогер решил в стандартном режиме на обычной городской трассе, чтобы удостовериться, как управляется спортивная «Веста».

Машина резко реагирует на газ, нет никаких задержек двигателя, а его эластичность в целом – опытным водителем была названа очень достойной: «Нет нужды, как на многих спорткарах, подкручивать движок, чтобы была тяга, мотор получился очень универсальным». LADA Vesta Sport во всех ситуациях уверенно откликается на педаль, что крайне порадовало специалиста.

В целом езда на спортивной «Весте» очень приятная, и обзорщик не скрывает своих восторгов от динамики этой машины: «Автомобиль отлично едет, а все те изменения, что с ним сделал «АвтоВАЗ», пришлись очень кстати». Подводя итоги своему обзору, блогер уточнил, что скорости иногда несколько не хватает, однако в целом претензии динамике и управляемости LADA Vesta Sport у него отсутствуют.