«Рыцарь российских дорог»: О плюсах и минусах «легендарной» Daewoo Nexia рассказал эксперт

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По мнению популярного блогера, узбекский автомобиль по праву можно считать культовым, несмотря на его огрехи.

Сильнее всего обзорщика Ивана Зенкевича смешит тот факт, что даже сейчас Daewoo Nexia является актуальным в определенных кругах россиян. И это при том, что в своё время данный автомобиль был желаннее продукции компании «АвтоВАЗ», ведь в середине 90-х годов прошлого века «Нексиа» смотрелась настоящей, новой иномаркой: «Не то, что какой-то там Таз!».

При этом блогер понимает, что никого не интересовал тот факт, что Daewoo Nexia являлась такой же устаревшей, как и российские, «родненькие» легковушки. История Nexia проста, но витиевата – сначала появился Opel Kadett E 1984 года выпуска, потом лицензию на его производство купила корейская Daewoo, после чего начала выпускаться модель Cielo.

После 1996 года машину начали выпускать по всему миру, в том числе на заводе Асака, в Андижанской области Узбекистана. Причём производство было полного цикла, и делали машину до 2016 года. В обзоре представлена Daewoo Nexia 2006 года, которая от модели 2016 в лучшую сторону не отличается, ведь минусы всё те же – быстро ржавеет, если за ней не следить, окрашена плохо, гигантские зазоры.

Зато из плюсов можно отметить гигантский багажник, неплохую эргономику салона, приятный дизайн, созданный Джорджетто Джуджаро, а также надежный мотор на 85 «кобыл», который, при правильном уходе, прослужить может очень долго: «Двигатель тут неубиваемый, если заботиться правильно. Хорошая была машина, рыцарь российских дорог».