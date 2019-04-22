«Ездить гораздо веселее, чем в Дастере»: В чём LADA 4x4 круче Renault Duster, объяснил эксперт

Сегодня, 14:02

Изначально он хотел провести сравнительный анализ обеих машин, однако стоило блогеру сесть за руль «Нивы», как он понял, что она ему нравится гораздо больше.

Эксперт с YouTube-канала «Алтайский Бородач» является владельцем Renault Duster вот уже несколько лет, а на днях ему выпала возможность испытать в деле LADA 4x4. Сначала ему не очень понравилась «Нива». Со старта первого испытательного заезда водитель заметил, что на российском внедорожнике громко шумит раздатка, а также наблюдаются сильные вибрации при езде, что мешало блогеру даже держать камеру нормально.

Однако эти проблемы, считает водитель, можно устранить, причём гораздо дешевле, чем на том же «Дастере». К механической коробке передач привыкать пришлось недолго, едет машина в целом довольно неплохо, по ездовым качествам LADA 4x4 автомобилиста целиком устраивает. Чтобы окончательно убедиться в том, что она круче Renault Duster в плане езды, водитель решил выехать на ней на лесное бездорожье.

Без «понижайки», без имитации блокировки и всех новомодных «примочек», по словам блогера, «Нива» справляется с трудными дорогами максимально достойно, вызывая уважение к компактному российскому внедорожнику: «LADA 4x4 мне нравится, только не могу объяснить почему. Есть в ней что-то интересное, и ездить гораздо веселее, чем в Дастере!».