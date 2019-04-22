«Без проблем пережила 5 лет»: Состояние LADA Granta 2014 года порадовало водителя

Сегодня, 12:34

Автомобиль эксплуатировался очень активно, однако серьезных претензий у владельца к нему не возникло.

Обзорщик с YouTube-канала RusAuto продемонстрировал свою LADA Granta 2014 года выпуска. Блогер решил рассказать, как кузов «пережил» 5 суровых зим, а также показать состояние порогов спустя 5 лет ежедневной эксплуатации. Автомобиль ездил по очень трудным дорогам – преимущественно по соли и грязи, потому водитель считает, что к таким экстремальным условиям машина готова практически на все 100%.

В моторном отсеке LADA Granta можно обнаружить несколько «косяков». На некоторых внутренних элементах капота уже появилась ржавчина, с вакуумного усилителя слезла краска, в местах креплений болтов сильно проржавела полка для аккумулятора. По порогам – претензий особых нет, отметить можно лишь два небольших вздутия по правой стороне, однако и здесь, убежден, водитель, своё слово сыграли механические повреждения, а не качество ЛКП.

Благодаря тому, что сразу после покупки LADA Granta водитель озаботился дополнительным «антикором», претензий по тому, как машина справляется со ржавчиной, у него нет. Даже на кромках дверей, которые постоянно затирают раму, нет сильных царапин или потёртостей, что владелец автомобиля считает успехом.

«Без проблем пережила 5 лет», – оптимистично резюмировал автомобилист, уточнив, что ожидал худшего, и порекомендовав обязательно обрабатывать машину «антикором» сразу после приобретения.