«Нашёл себе головную боль»: Что делать с подержанным KIA Rio после покупки, рассказали в сети

Сегодня, 13:06

По словам автолюбителей, новоявленному владельцу «корейца» придётся постараться, чтобы привести машину в порядок.

Как рассказал водитель в сообществе KIA Rio во «ВКонтакте», на днях он приобрёл себе корейский автомобиль 2014 года выпуска с пробегом в 87 000 километров. Автомобилист попросил совета у более опытных комментаторов – его очень интересовало, что нужно сделать в первую очередь, на что обратить внимание и что заменить в купленной машине: «До дома доехал 300 километров спокойно, но может есть какие-то нюансы?».

И нюансов этих, убеждены автомобилисты в сети, ожидает водителя KIA Rio предостаточно. Для начала, необходимо заменить все масла, фильтры и свечи, а также посмотреть целостность цепи ГРМ, оценить состояние сайлентблоков балки, рулевой рейки и наконечников, поскольку по словам водителей, они уже на 60 000 км пробега иногда делают замену более серьезных и дорогих агрегатов.

Помимо этого, советуют провести компьютерную диагностику подержанного KIA Rio, проверить тормоза и ходовую часть, катализатор (в том случае, если он не удалён) и многое-многое другое.