«Музыкальный центр» на колёсах: «Газель» с аудиосистемой на 80 колонок поразила сеть

Сегодня, 15:14

Водитель микроавтобуса ГАЗ-3302 решил заменить штатную магнитолу на что-нибудь покруче, но кажется несколько переусердствовал.

По крайней мере, такое впечатление может сложиться, если взглянуть на «Газель» с нестандартным тюнингом, показанную на канале Diman SPL. Владелец автомобиля захотел добиться максимально громкого звучания, поэтому свою автомобиль он оснастил аудиосистемой на 80 колонок разного размера, сообщает информационное агентство VladTime.

Тут нашлось место для 16 огромных сабвуферов, расположенных непосредственно в багажном отделении микроавтобуса, а также для 36 устройств поменьше, которые были установлены прямо в обшивку задних дверей «Газели». Завершают картину «музыкального центра» на колёсах 28 компактных и громкий колонок, окаймляющих двери машины.

Всю громкость музыки через видеозапись не передать, однако судя по тому, что «музыкальный» ГАЗ-3302 большинство людей стараются обходить и не задерживаться – атмосфера там сродни небольшому концерту.

Комментаторов в сети «заряженная Газель» поразила, и вызвала несколько предположений о стоимости необычного тюнинга машины: «Миллиона 2 отдал за аудиосистему, не меньше!», «Людей с места будет сдувать».