«Интереснее Весты»: Откровенно о новом KIA Rio высказался эксперт

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Блогер взял на рассмотрение «корейца» в самом «свежем» исполнении, и нашел как негативные, так и положительные стороны бестселлера.

Откровенно о новом KIA Rio высказался эксперт на YouTube-канале ASATA channel. По словам блогера, эту машину он неизбежно сравнивает с отечественными авто и, поездив за рулем «Рио» полчаса, обзорщик заявил, что обсуждаемое транспортное средство – «интереснее Весты».

По словам блогера, в KIA Rio приятнее находиться, радует эргономика и отсутствие запаха дешевого пластика. Кроме того, машина, в сравнении с «Вестой», лучше в управлении, и особенно это ощущается в городе. Говоря о подвеске «корейца», эксперт отметил, что она несколько устаревшая, но, заднюю балку новый «Рио» получил от модели Hyundai Elantra, что является положительным моментом. Также блогер обратил внимание на то, что новый «Рио» получил амортизаторы, которые расположены под правильным углом, что повысило их эффективность.

Невзирая на плюсы KIA Rio, блогер обратил внимание на то, что «современные машины – не делают, а обновляют». Обзорщика раздражает, что «Рио» в целом – не изменился и многое в нем напоминает о «Солярисе», «Сонате» и «Оптиме». Также обзорщик выругал корейских машиностроителей, что они до сих пор используют барабанные тормоза в своих авто (в случае с «Рио» они устанавливаются на начальные комплектации модели).