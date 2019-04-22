Не уступает даже «Весте»: О забытом LADA Siluet с АКПП и полным приводом рассказали эксперты

Сегодня, 08:39

Концепт мог получить дизели, АКПП и полный привод.

Российская компания «АвтоВАЗ» выпускала действительно интересные прототипы, но все они получили серийное воплощение или не были замечены автолюбителями. Одним из таких непризнанных концептов является LADA Siluet, о котором недавно рассказали эксперты, передает информационное агентство VladTime.

Дебют LADA Siluet представили в 2004 году на Московском автосалоне, а сам прототип мог стать серийным, так как он отличался привлекательной внешностью и получил самые прогрессивные технологии. Для «Силуэта» инженеры подготовили специальную архитектуру, обладающую независимой задней подвеской, а под капот машина должна была получить двигатели объемами 1,6, 1,8 и 2,0 литра.

По словам экспертов, в будущем LADA Siluet могла обзавестись дизельными двигателями и настоящей АКПП –с таким оснащением машина не уступает даже современной «Весте». Примечательно, что LADA Siluet отличается уникальным оформлением интерьера и экстерьера, комфортабельностью и высоким уровнем безопасности.

На краш-тесте EuroNCAP LADA Siluet показал хорошие результаты, набрав 13 баллов из 16 возможных. «Силуэт» в кузове седан должен был встать на конвейер в 2015 году, но этого не произошло. Также LADA Siluet должен увидеть свет в кузовах хэтчбек и универсал.