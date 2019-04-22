«95-го не существует!»: Выбор подходящего бензина для LADA Vesta вызвал спор в сети

Сегодня, 11:09

Среди автолюбителей разгорелось жаркое обсуждение, в ходе которого «эксперты» пытались убедить друг друга в том, какое топливо лучше лить в «Весту».

Сообщество LADA Vesta соцсети «ВКонтакте» уже не впервые становится местом для разрешения спорных ситуаций среди владельцев российского бестселлера. На этот раз водители решил выяснить, какой бензин для автомобиля лучше: 95-й или 92-й. Началось всё с того, что бывший работник бензовоза решил высказать крайне непопулярное мнение, удивив своих оппонентов по спору.

«Никакого 95-го бензина не существует! Есть бензин с октановым числом в пределах от 70 до 90», – уверенно заявляет «Вестовод», уточняя, что после 90-го – уже как производителю совесть позволит, поскольку чаще всего создается смесь с химическими добавками, призванными сделать из одной бензина – совершенно другой. И якобы этот другой уже, с помощью маркетологов, «толкают» наивным людям под брендом 95: «А люди верят и берут».

Также «специалист» добавил, что хозяева тех заправочных станций, где он работал, стабильно заправляли свои машины именно 92-м бензином, даже несмотря на то, что автомобили там были не из дешевых, что уж тогда говорить о LADA Vesta. Остальные комментаторы не очень сильно поверили водителю, и всё же попытались определиться с выбором наиболее подходящего топлива для машины.

Один из владельцев LADA Vesta похвастался даже, что после перехода с 95-го на 92-й – расход топлива на его машине упал на целых 5 литров на 100 км, но и его высказыванию не очень-то сильно поверили, предложив альтернативы: «Есть ещё такая байка, что зимой – 92 , летом – 95», «У 92-го разве что воспламеняемость лучше».