«Респект» АвтоВАЗу. Сделаю всё сам»: О нежелании дилеров чинить LADA Granta FL по гарантии рассказал водитель

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После обращения к «официалам», владелец автомобиля пришёл в ярость и заявил, что теперь будет ремонтировать свою машину исключительно самостоятельно.

В один прекрасный день, на своей LADA Granta FL водитель заметил, что тросик ручника уж слишком сильно протирает днище – решено было направить жалобу к официальным дилерам и попросить их исправить данную ситуацию. Ответ от «официалов» был получен практически сразу, и владельца фейслифтовой «Гранты» он крайне разочаровал и возмутил.

Дилеры заявили, что не имеют права изменять конструкцию от завода-изготовителя, уточнив, что это всё – якобы обычная конструктивная особенность, и сделать они ничего не могут.

«Короче, респект АвтовВАЗу. Сделаю всё сам, куплю банку мастики, заодно и всё днище промажу!», – написал «грантовод» в соцсети «ВКонтакте» в сообществе, посвященном модели. Комментаторы в сети поддержали водителя проблемной LADA Granta FL и рассказали, что также сталкивались с нежеланием дилеров чинить машину по гарантии.

«У меня с проушинами сняли, на хомутики повесили, а обрабатывать не стали», – рассказал один из «грантоводов». Нашлись и те водители, кто предложил автомобилисту не критиковать конкретно «АвтоВАЗ», поскольку он не может уследить за работой всех дилеров сразу: «Официалы ж сами себе хозяева. Кто хочет набить себе репутацию – постараются устранить любые косяки, даже если будет официальное письмо об отказе!».