Рисовал «Ладу», получился Ford: Американец показал рендер «осовремененной» LADA 4x4

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В переделанной «Ниве» некоторые из комментаторов увидели сходство с Ford Bronco, другие отметили, что такой вариант внедорожника выглядит «круче» концепта LADA 4x4 Vision.

Американский автомобильный дизайнер показал, как можно осовременить внешний вид «Нивы», сохранив её функциональность. Процесс создания рендера он записал на видео, которым поделился на YouTube-канале TheSketchMonkey.

По мнению художника, LADA 4x4 будет выглядеть намного лучше, если лишится устаревшего выпирающего бампера, обзаведётся переработанной решёткой радиатора, большими зеркалами и огромными колёсами для покорения бездорожья, как у Jeep Wrangler. Вместе с тем американец уверен, что «осовремененная» «Нива» должна сохранить узнаваемую переднюю оптику и простоту конструкции.

Комментаторы, среди которых нашлись и россияне, отметили сходство переделанной «Лады» с американским рамным внедорожником.

«И получился Форд Бронко. У «Нивы» другие проблемы, а не облик», «По мне, так похоже на «Ниву», только решетка от Land Rover Defender», – отметили автолюбители в комментариях.

Также дизайнеру, который рисовал «Ладу», посоветовали взглянуть на концептуальную LADA 4x4 Vision, дебютировавший на Московском автосалоне в прошлом году. По мнению некоторых интернет-пользователей, предложенный на эскизе вариант выглядит лучше прототипа, так как художник постарался оставить «Ниву» узнаваемой, а не «лепил X-дизайн».