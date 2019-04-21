Еще больше мощности: Тюнинг-ателье ABT Sportsline показало «заряженную» Skoda Octavia RS

Сегодня, 17:00

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило публике новую спортивную модификацию Skoda Octavia RS, получившую более мощный силовой агрегат.

Благодаря установке на «Октавию» блока ABT Engine Control 2-литровый бензиновый мотор приобрел еще немного мощности, которая увеличилась до 290 лошадиных сил, а крутящий момент – до 410 Нм. Помимо силовой установки, специалисты ABT Sportsline поработали и над подвеской, заменив пружины и добавив новый стабилизатор поперечной устойчивости, предназначенный специально для спортивной версии.

Эксперты считают, что ателье не обойдет стороной и колеса «заряженной» Octavia RS, поставив матовые черные диски ABT DR либо ER-C, имеющие 18-19 дюймов в диаметре. Также есть вариант новейших 20-дюймовых дисков ABT GR.

Есть предположения, что тюнинг Skoda Octavia RS коснется и дизельного мотора – его мощность может увеличиться с 184 «лошадей» до 210, а крутящий момент на пике – с 380 до 420 Нм.