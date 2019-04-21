Эксперты назвали ТОП-10 самых необычных автомобилей

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Порой автомобиль может иметь комфортабельный салон и отпугивающий дизайн экстерьера. Эксперты назвали 10 моделей со спорной внешностью.

Открывает рейтинг шестиместный FIAT Multipla, который сделали шире ради размещения «лишних» мест. В итоге из-за большой площади остекления машина стала напоминать аквариум.

Второе место Pontiac Aztec из-за своих несбалансированных черт. Эта модель даже появлялась в сериале «Во все тяжкие», где её владельцем был персонаж-неудачник. Несмотря на не самый привлекательный «мультяшный» дизайн Citroen Am продержался на конвейере 18 лет. Возможно, секрет авто в том, что его название переводится как «друг».

В подборку попал также «мускулистый» внедорожник Chevy HHR, который немного похож на бегемота. Городская машина Nissan Cube получила подчёркнуто квадратный кузов и странные овальные окна.

Нестандартной внешностью обладает и Aston Martin Lagonda, при этом автомобиль выделялся передовой для своего времени электроникой. Электрокар Corbin Sparrow продаётся и сегодня, хотя некоторым он напоминает ботинок.

В свою очередь лимузин Tatra, выпускавшийся в Чехословакии, сравнивают с локомотивом из-за расположенного по центру блока фар. Suzuki X90 подвели его округлые формы, которые не вязались с внедорожными возможностями машины. Замыкает ТОП-10 минивэн Sang Yong Rodius – он не понравился многим своей «кормой».