Китайско-итальянский тандем: Кроссовер SWM G01 F поступил к дилерам

Сегодня, 16:11

Китайские дилеры готовятся открыть продажи нового кроссовера SWM G01 F от компании SWM Motors, «внешность» которого была разработана итальянскими дизайнерами.

Так, SWM G01 F получил массивную решетку радиатора с 2-мя уровнями, элегантный аэродинамический обвес и увеличенный задний спойлер. В салоне появились яркие желтые акценты и новые спортивные кресла из натуральной кожи с усиленной боковой поддержкой.

Сообщается, что новый автомобиль оснащен 1,5-литровым движком мощностью 156 л.с. В связке с ним будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия или 6-ступенчатая «механика». Привод для SWM G01 F полагается исключительно передний.

Стоимость продукта китайско-итальянского тандема составит от 79,9 до 152 тысяч юаней, или же от 760 тысяч до 1,45 млн рублей.