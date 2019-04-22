От «китайцев» до «Креты»: ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей назвали эксперты

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SUV-сегмент выбился в лидеры российского авторынка – неудивительно, что в разнообразии кроссоверов можно запутаться. Эксперты назвали самые лучшие из них по цене в 1 млн рублей.

Первое место рейтинга занял популярный кроссовер Hyundai Creta – с ценником в 1 050 000 рублей. Это будет комплектация Active, которой полагается 1,6-литровый 123-сильный «атмосферник» и 6-ступенчатый «автомат». Высота дорожного просвета «Креты» – 190 мм, привод – передний.

Далее идет Renault Kaptur ценой совсем немного выше миллиона – 1 010 000 рублей. За эту стоимость предлагается бензиновый двигатель объемом 1.6 л и мощностью 114 л.с., передний привод, 5-ступенчатая механическая коробка и клиренс в 205 мм.

В тройку лидеров попал и компакт-кросс Ford EcoSport по той же цене, что и «Каптур». Комплектация за эту сумму будет базовая, с кондиционером, передними подушками безопасности и системой стабилизации. Силовой агрегат – 1,5-литровый 123-сильный бензомотор, работающий вместе с 5-диапазонной «механикой» и передним приводом.

4-ю строчку занимает флагман компании Chery за 1 млн рублей – турбированный Tiggo с мотором 1.5 мощностью 152 лошадиные силы. У «китайца» неплохой клиренс в 190 мм, передний привод и 6-ступенчатая «механика» – отличный городской вариант.

Замыкает ТОП-5 переднеприводный Geely Emgrand X7, который можно приобрести за 990 000 рублей. Он проще своего «собрата» в оснащении, но более низкая цена того стоит. В этой версии покупатель получит 131-сильный «атмосферник» 1.8 и 5-диапазонную МКПП.