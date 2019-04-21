Причины дождаться выхода Hyundai Venue в России назвали эксперты

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Корейцы рассекретили новую глобальную модель, которая стала самым компактным SUV в линейке бренда. Почему россиянам, желающим купить авто для города, стоит ждать новинку, рассказали эксперты.

Новый Hyundai Venue уже летом нынешнего года встанет на конвейер завода в Южной Корее, а осенью миниатюрный кроссовер поступит в продажу на мировом рынке. Новинка, дебютировавшая в Нью-Йорке, станет не только самым маленьким, но и самым бюджетным «паркетником» Hyundai. Ориентировочная стоимость составляет около 12 000 долларов, что уже можно считать поводом дождаться запуска продаж в России.

Однако автоэксперты канала САЛОНавтоTV назвали ещё несколько причин задуматься о покупке нового Hyundai Venue. Машина получилась компактнее Creta и имеет следующие габариты: 4036х1170х1564 мм, а колёсная база не превышает 2 520 мм. Такого «малыша» легко припарковать в городе.

Вместе с тем вряд ли стоит навешивать на Venue ярлык «женского» автомобиля, как это часто бывает с компактными моделями. «Паркетник» выделяется стильным и довольно брутальным дизайном экстерьера. Машина получила двухъярусную оптику, решётку радиатора в духе Kona и широкий выбор оттенков кузова, причём доступна возможность заказать контрастную крышу.

Салон нельзя назвать премиальным, но материалы отделки имеют неплохое качество. Сидения могут быть обтянуты тканью или комбинированной отделкой с тканью и экокожей. Стоит отметить, что Hyundai Venue неплохо оснащён для бюджетного авто. Между аналоговыми спидометром и тахометром на приборной панели находится 3,5-дюймовый дисплей, система мультимедиа имеет 8-дюймовый тачскрин.

Представленный в США автомобиль был оснащён 1,6-литровым мотором, отдачу которого раскрывать не стали. Пока остаётся только гадать, это 123-сильный агрегат, как на «Крете», или турбодвигатель мощностью в 177 сил, как у Kona.