«Я дом строю благодаря этой тачке»: Дешевым содержанием LADA Granta похвалился блогер

Сегодня, 13:00

Владелец LADA Granta поделился историей эксплуатации своего автомобиля, рассказал, что ремонтировал и сколько денег на это потратил – противники «Гранты» удивятся.

Своим мнением автор поделился на канале «Сторож дивана». По его словам, LADA Granta находится у него в эксплуатации уже почти 6 лет. До 30 000 км пробега машина обслуживалась полностью у дилера, менять приходилось только масло и фильтры. Далее автор перешел на обслуживание у знакомого мастера.

За это время в «Гранте» сломались кнопка стеклоподъемника и «защелка» бардачка, за замену которых пришлось заплатить по 200 рублей. Прошлым летом владелец обнаружил непонятный шум в сцеплении, поэтому решил поменять его, причем сразу вместе с заменой ремня генератора, необходимым по регламенту на 70-75 тысячах пробега. Все это обошлось ему в 7 тыс. руб. То есть общая сумма за ремонт составляет почти 7,5 тысяч рублей – и это за 6 лет.

Как уточнил автор, сцепление бы прослужило еще намного дольше, если бы не условия эксплуатации: «Гранту» активно использовала его супруга для обучения вождению, и машина также служила в семье «маленьким грузовичком», на котором перевозили различные грузы и материалы для стройки дома.

Кроме того, владелец рассказал, что благодаря отсутствию больших трат на обслуживание LADA Granta он может позволить себе вкладывать деньги в другие проекты, например, в то же строительство, чего не мог сделать, когда пользовался иномаркой: «Я дом строю благодаря этой тачке», – заявил он и призвал ненавистников «Гранты» хорошенько подумать, смогут ли они так мало потратиться на любую другую машину.