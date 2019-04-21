«Двенашка» или «четырка» – вот в чем вопрос: Блогер сравнил ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114

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Популярные ВАЗовские модели оценили и сравнили их поведение на дороге.

«Двенашка» или «четырка» – вот в чем вопрос, ведь российским автомобилистам довольно часто приходится выбирать между ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 с пробегом. Ведущий с YouTube-канала «Mandarintube» решил помочь в этом вопросе. Для этого он сравнил типичные подержанные «тазы».

Подкапотное пространство подержанного ВАЗ-2112 занимает 8-клапанный мотор объемом 1,6 литра с производительностью в 81 л.с. «Четырка» в стоковом исполнении не имеет шумоизоляции и доработок. Кузов ВАЗ-2114 покрыт ржавчиной и требует перекраски, но на ВАЗ-2112 при большом пробеге на кузове меньше «рыжиков». На сиденьях заднего ряда в «четырке» довольно тесно – высоким пассажирам будет неудобно передвигаться на них.

При езде блогер отметил мягкую подвеску на ВАЗ-2114, обеспечивающую уверенный ход автомобилю, а педаль газа неплохо откликается при нажатии. При попытке разгона на «четырке» в салоне автомобиля начинает греметь передняя панель. ВАЗ-2114 2008 года в хорошем состоянии можно приобрести за 120 000 рублей.

Под капотом ВАЗ-2112 разместился 1,6-литровый «16-клапанник» с отдачей 89 лошадиных сил. «Двенашка» также не имеет шумоизоляции, но как уже говорилось, состояние кузова намного лучше, чем у ВАЗ-2114. Салон ВАЗ-2112 отличается большим комфортом, чем интерьер «четырки», а при разгоне в «двенашке» гремит задняя дверь, но этот автомобиль тоже уверенно «держит» дорогу. На сиденьях второго ряда ВАЗ-2112 довольно много места дл ног и головы, что доставляет дополнительный комфорт.

Кроме того, ВАЗ-2112 превосходит ВАЗ-2114 по объему багажника, который в «двенашке» шире и просторней. «Двенашку» на «вторичке» в хорошем состоянии можно купить за 150 000 рублей. Оба автомобиля довольно дешевые, но более комфортным вариантом все-таки является ВАЗ-2112.