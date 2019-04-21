«Ничто не бывает идеально»: Основные минусы Hyundai Creta назвали эксперты

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Несмотря на минусы, корейский кроссовер остается лидером на отечественном рынке в сегменте SUV.

Часто при покупке Hyundai Creta автолюбители не знают, с какими проблемами они могут столкнуться в процессе эксплуатации корейского кроссовера. Эксперты с канала «Автошоу Vin-Код» назвали основные недостатки «Креты» и рассказали, к чему должен быть готов покупатель.

В России Hyundai Creta считается бесспорным лидером в сегменте SUV и входит в ТОП-5 наиболее востребованных автомобилей. Прежде всего эксперты считают недостатком отсутствие защиты порогов от грязи – при посадки в «Крету» можно легко запачкаться. Также в салоне корейского кроссовера установлен неудобный подлокотник – он не выдвижной и руку на нем расположить будет не очень комфортно. Еще одним недочетом Hyundai Creta блогеры назвали кожаную оплетку руля, которая быстро царапается и изнашивается.

Следующим минусом «Креты» выступает тачскрин мультимедийного центра, позаимствованный от смартфона – даже на топовых комплектациях «корейца» устанавливается сенсорный дисплей размером 5 дюймов. Качество изображения, передаваемое с камеры заднего обзора оставляет желать лучшего, а передняя панель в салоне «Креты» обшита жестким пластиком. Недостатком Hyundai Creta считают отсутствие крючков и шторки в багажном отсеке – из-за чего вещи в багажнике будут передвигаться из одной части в другую.

Ветровое стекло на «Крете» не имеет тонировки, а до первой «сотни» корейский кроссовер с 2-литровым мотором и АКПП разгоняется за 12,0 секунды. Кроме того, автовладельцы жаловались на уровень замедления кроссовера при возникновении экстренной ситуации, что говорит о тормозах не лучшего качества. Жесткая подвеска в «Крете» не считается минусом, так как благодаря ей автомобиль уверенно ведет себя на дороге. Проходимость «корейца» эксперты оценили на «троечку» - автомобиль плохо справляется с диагональным вывешиванием и бездорожье преодолевает с большого разгона.

Hyundai Creta имеет как минусы, так и плюсы, потому нельзя считать ее плохим автомобилем. «Ничего не бывает идеально», - отметили эксперты.