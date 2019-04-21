«Учись, Россия, любить «АвтоВАЗ»: Отзывы о LADA Vesta от белорусов собрал блогер

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В 2018 году самой продаваемой моделью в Беларуси стала «Веста», а продажи марки выросли в три раза в сравнении с 2017 годом. Судя по отзывам местных автомобилистов, они любят «АвтоВАЗ» даже сильнее россиян.

Автоблогер Энергетик Сергей Николаев принял участие в сходке владельцев седанов и универсалов LADA Vesta, проходившей в Минске, и собрал отзывы об этой модели от белорусов. На мероприятие приехало 143 автомобиля.

Блогер взял небольшое интервью у автолюбителя, который трижды покупал LADA Vesta. Когда российский седан только вышел, он приглянулся покупателю привлекательной стоимостью и хорошими ездовыми характеристиками. Продать это авто владелец решился только из-за выхода Vesta Cross.

Говоря о проблемах с первой машиной, её хозяин отметил, что это были мелкие недостатки, например, запотевали повторители в зеркалах и скрипели втулки стабилизаторов. Третью «Весту» автолюбитель тоже выбрал в версии Cross, но уже не на «механике», а с роботизированной КПП.

Также блогер пообщался с обладателем тюнингованной машины. Он рассказал, что советует эту модель своим знакомым, поскольку она не доставляет особых проблем, а траты на обслуживание «копеечные». Пожаловался автомобилист разве что на стуки в подвеске.

Следующий отзыв Сергей получил от коллеги, который тоже снимает ролики на YouTube. По словам белорусского блогера, LADA Vesta – лучшее предложение в плане соотношения цены и качества.