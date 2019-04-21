«Коробка не воет, а издает звук»: Владелец LADA Vesta попытался развеять популярные мифы о машине

Сегодня, 09:04

В ответ блогерам, который составляют рейтинги недостатков LADA Vesta, владелец одной из таких машин решил записать свой отзыв, где попытался развеять все популярные мифы о «Весте» после 2 лет эксплуатации.

Автор канала «Сторож дивана» сообщил, что ранее владел автомобилем LADA Granta, и вот там действительно воет коробка передач, а в «Весте» слышны только отголоски, когда сбрасываешь газ, и никакого серьезного гула. «Коробка не воет, а просто издает звук, потому что работает», – заявил он. Слышно лишь, как работает двигатель и шумит зимняя резина. Уровнем шумоизоляции владелец остался доволен.

Салон автору показался довольно комфортным и просторным, особенно на заднем ряду. Жесткий пластик на передней панели, на который обычно жалуются другие владельцы, блогер недостатком не посчитал, отметив, что такой же есть и на иномарках. В итоге он шутливо назвал главным недостатком LADA Vesta расцарапанный пластик от ключа зажигания чуть выше замка.

Поспорил владелец и с тем, что «Веста» якобы сразу ржавеет или приходит такой с завода: он осмотрел все потенциально проблемные места кузова и убедился, что на машине нет никаких «жучков» и «рыжиков».

Расход топлива на «Весте» составил 9,4 литра, что всего на литр больше, чем в «Гранте. «Масложора» автор тоже не заметил. Вся электроника в салоне работает исправно.

Владелец резюмировал, что автомобилем он очень доволен и ни разу не пожалел о приобретении. А мелкие недочеты можно простить – все-таки это Vesta, и кое с чем иногда приходится мириться.