Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок

Сегодня, 17:00

У популярного гонщика Кена Блока появился новый пикап, который для него доработали специалисты тюнинг-ателье SVC Offroad.

Основой для проекта стал Ford F-150 Raptor нынешнего поколения. Автомобиль получил новый обвес, улучшенный интеркулер и модернизированную подвеску, а именно усиленные рычаги и амортизаторы Fox Racing Shox 2.5. Помимо этого, машина обзавелась тягами Панара и укороченными силовыми бамперами.

Также доработанный пикап отличается новыми колёсами, расширителями колёсных арок из стеклопластика и дополнительными осветительными приборами на крыше. Работы над проектом были завершены ещё в конце прошлого года, но впервые прокатиться на тюнинговом Ford F-150 Raptor гонщик отправился только сейчас. Поведение модернизированного пикапа на американской трассе Моава Кен Блок показал на видео.

Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока. Так, в 2014 году эта модель обзавелась гусеницами производства Mattracks, сидениями Recaro и каркасом безопасности.