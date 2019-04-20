«КАМАЗ» за 15 миллионов: Конструкторы разработали отечественный вездеход «Арктика»

Сегодня, 21:00

Инженеры предприятия «КАМАЗ» создали вездеход, подходящий для экспедиций в сложных условиях, а стоимость такого транспортного средства составляет от 12 до 15 миллионов рублей.

По словам конструкторов, силовая установка вездехода КАМАЗ-6345 «Арктика» представляет собой дизельный мотор объемом 12 л и мощностью 400 лошадиных сил. Колесная формула машины – 6х6. А самой интересной частью этого «КАМАЗа» является съемный жилой модуль, где могут с комфортом разместиться три человека. Модуль оснащен местом для приготовления пищи с чайником, плитой и микроволновкой, а также кондиционером, телевизором и отдельным санузлом. Участники экспедиции смогут находиться внутри модуля даже в мороз до 50 градусов.

Минусом «Арктики» можно назвать то, что из жилого модуля нет прямого хода в кабину водителя. Также снять модуль с платформы вездехода можно лишь с помощью крана, а возить придется сразу два вида горючего, поскольку генератор в «КАМАЗ-6345» бензиновый.