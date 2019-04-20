Посвящено Карлу Бенцу: Представлена особая версия электрокара Mercedes-Benz EQC Edition 1886

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Немецкая компания Mercedes-Benz подготовила новую спецверсию своего электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, которому присвоили название Mercedes-Benz EQC Edition 1886. Это издание посвящено Карлу Бенцу, который в 1886 году впервые оформил патент на первый автомобиль с ДВС.

Специальное издание Mercedes-Benz EQC Edition 1886 обзавелся черной радиаторной решеткой с черной окантовкой из глянца, черными шильдиками спецверсии и колесными дисками размером 20 дюймов с черными акцентами. Интересно, что для специального электрокара «Мерседеса» предложен только один цвет – серебристый «металлик» High-tech Silver.

В салоне особой модификации Mercedes-Benz EQC эксперты выделили табличку с номерами специального издания, новые сиденья, изготовленные из кожи и микрофибры, серебристые декоративные элементы на передней панели и мощная аудиосистема Burmester.

Подкапотное пространство Mercedes-Benz EQC Edition 1886 занимают два электродвигателя с мощностью 408 лошадиных сил, которые питаются аккумулятором на 80 кВт\ч. Первую «сотню» немецкий электрокар набирает за 5,1 секунду при предельной скорости в 180 км/ч. Также для электрического «немца» предусматривается гарантия на 8 лет или 160 000 км.