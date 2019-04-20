«Корыто или шито-крыто?»: В чем хорош и в чем плох Hyundai Creta, рассказал блогер

Сегодня, 14:55

Обзорщик признался, что «кореец» оказался лучше, чем он ожидал. На обзор попал кроссовер в максимальной комплектации с 2,0-литровым 149-сильным мотором.

Блогер, снимающий обзоры для канала Red Beard, рассказал, в чем хорош и в чем плох Hyundai Creta. «Корыто или шито-крыто?» – задался вопросом обзорщик. В «топе» автомобиль получил оптику, включающую линзованный ближний свет с адаптивной системой AFLS, галогенный дальний свет и светодиодные ДХО. В качестве опции предлагаются противотуманные фары.

В отличие от «одноклассников» Creta не может похвастаться передним парктроником, зато у модели есть парктроник в заднем бампере. Кроссовер обладает неплохим дорожным просветом в 190 мм. При этом специально для России авто оснастили бачком омывателя увеличенного объёма.

В числе плюсов модели обзорщик отметил надёжность мотора, который не «жрёт» масло. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат». По городу такой Hyundai Creta расходует около 10 л бензина на 100 км, а на трассе – порядка 7,0 л. В данной комплектации установлены и передние, и задние дисковые тормоза.

Автомобиль также обладает вместительным багажником объёмом 402 л. Однако у модели есть проблема с закрытием капота и дверей из-за слишком жестких уплотнителей. Вместе с тем блогер похвалил подвеску, которая хорошо справляется с ездой по неровностям. Спереди стоит «ходовка» тип Макферсон, а сзади – многорычажная, но стабилизаторы производитель почему-то считает опцией.