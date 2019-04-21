«Я счастлив»: Блогер расхвалил поведение LADA Vesta Sport в городской черте

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Обзорщик оценил езду на спортивном седане в городском потоке.

Эксперт с канала «Я рулю» приобрел «заряженную» комплектацию российского седана LADA Vesta Sport. Автомобиль настолько впечатлил блогера, что он решил расхвалить его в сети.

Что касается внешнего облика спортивной «Весты», то эксперт назвал великолепным и агрессивным – автомобилисту очень понравились колесные диски, штамповки по кузову и хищный «передок» машины. Салон LADA Vesta Sport ничем не отличается от обычного «вестовского» интерьера – сиденья, руль и передняя панель все те же, что и у обычной LADA Vesta.

Капот у «Весты» в комплектации Sport обладает газовыми упорами, а в моторном отсеке разместился 1,8-литровый «16-клапанник» с мощностью 144 лошадиные силы. Также LADA Vesta Sport обзавелась мощнейшими тормозными механизмами и двойной системой выпуска.

С места LADA Vesta Sport трогается резво, а кроме того блогер отметил удобное расположение всех систем автомобиля и их функциональность. Селектор МКПП в спортивной «Весте» не доставляет дискомфорта. Подвеска на автомобиле легко отрабатывает дорогу, что обеспечивает мягкий и плавный ход. По прямой дороге LADA Vesta Sport отлично себя везет и достаточно быстро разгоняется. Как отметил блогер, под капот «Весты Спорт» прямо просится мотор на 200 «лошадок».

После езды на LADA Vesta Sport блогер отметил, что серийное воплощение «заряженного» российского седана стало лучше и тише, но все же производительность автомобиля невелика. Эксперт не пожалел, что стал обладателем спортивной «Весты». «Я счастлив», - такими словам он выразил восторг относительно этого автомобиля.