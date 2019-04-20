Угасают эмоции: Эксперты подготовили ТОП-5 автомобилей, от которых избавляются в первый же год

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При покупке новых автомобилей у многих автолюбителей наблюдается всплеск положительных эмоций, но с течением времени они угасают и машины как можно быстрее стараются сбыть с рук. Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, от которых избавляются в первый же год.

Стоит отметить, что в подготовленный ТОП вошли только машины премиум-класса. Возглавил созданный рейтинг немецкий Mercedes-Benz C-Class, который в первый же год продают 12,4% обладателей.

На второй позиции расположился еще один «немец» - BMW 3 Series, который хотят продать в первый год 11,8% автовладельцев по причине высокой стоимости обслуживания. ТОП-3 закрывает британский внедорожник Land Rover Discovery Sport, от которого отказываются 11,8% автолюбителей из-за дорого обслуживания и неоправданных ожиданий.

На четвертой строке числится Range Rover Evoque, который стараются сбыть 10,9% владельцев. Первую пятерку ТОП-5 машин, от которых избавляются в первый же год закрывает MINI Cooper Clubman, от которого отказываются 10,7% владельцев.